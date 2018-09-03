TC Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Londra’da

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyaret gerçekleştirdi.

42 dakika önce
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İngiltere’nin başkenti Londra’ya ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülkenin ekonomisinin görüşüleceği ve ekonomik iş birliği için fikir alışverişlerinin yapılacağı toplantılar gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, kritik zirvede İngiliz mevkidaşı Philip Hammond ile bir araya geldi.

DEVLET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Albayrak’ın görüşmesi İngiliz mevkidaşı ile de sınırlı kalmadı. İngiltere Devlet Bakanı Sir Alan James Carter Duncan ile de bir araya gelen Albayrak, ekonomik iş birliği konularında fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İngiltere’de

Görüşmeler sonrasında Bakan Albayrak’ın açıklama yapması bekleniyor.

AVRUPA İLE BİRLİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta da Fransız mevkidaşı La Maire ile bir araya gelmişti. 1 saat süren görüşmenin ardından ABD’nin Türkiye ve Avrupa’ya yönelik haksız yaptırımları görüşülürken Fransa ile Türkiye işbirliği konusunda anlaşmıştı.

İngiltere’nin de tıpkı Fransa gibi ABD’ye yönelik iş birliği konusunda anlaşması bekleniyor.

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