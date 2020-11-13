İki çocuk annesi 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın cenazesi Londra’da toprağa verildi

Haber: Halil Yetkinlioğlu

KKTC’deki kazada ölen iki çocuk annesi Kıbrıslı Türk Fatma Kaşıkçı’nın cenazesi toprağa verildi

Londra’dan tatil için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı, kazadan 3 hafta sonra, Londra’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Londra doğumlu Fatma Kaşıkçı, 16 Ekim’de ulaştığı KKTC’de koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, bir otelde karantinaya alınmıştı.

Ancak Kaşıkçı karantidayken izinsiz olarak kaldığı otelden bir gençle ayrılmıştı.

Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yoldan çıkıp, beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kazada Kaşıkçı olay yerinde can verirken, araçta bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım’da hastanede tedavi gördü.

ÖLÜM RAPORU BEKLENDİ

Anne Ayşe Çınar, kızının ehliyeti ve dolayısıyla sigortası olmadığını, kızına aracın zorla kullandırıldığına inandığını da söylemişti.

Çınar, “Bu basit bir trafik kazası değil. Kızım şantaja uğruyordu ve şimdi iki küçük çocuğu annesiz kaldı” demişti.

2 ve 4 yaşında iki çocuğu bulunan Kaşıkçı’nın cenazesi 29 Ekim’de, Londra’ya getirildi. Ancak cenaze töreni için İngiliz Adli Tıp Kurumu’nun vereceği ölüm raporunun tamamlanması bekleniyordu.

Kaşıkçı’nın naaşı Shacklewell Lane Türk Camisi morgunda bekletiliyordu. Cenaze işlemleri UK Turkish Islamic Trust Funeral Service yöneticisi Erkin Güney tarafından yönetildi.

Cenaze namazı kılınması için cami içine getirilen merhumenin naaşının başında kısa bir konuşma yapan cami hocası Hüseyin Haşim Al Bakayi, “Aslında ölen çaresiz olduğu gibi, ölüm de çaresizdir. Ölüm kayıpların en somut ve en acı olanıdır. Ancak bazen genç insanların öldüğünü görmek bizleri derinden etkiliyor. Soğuk ve benimsenmesi zor olan ölüm yaşayan iki küçük çocuk annesi merhumeye Allah’tan rahmet dileriz. Mekanı cennet olsun” dedi.

EVİNİN ÖNÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Çarşamba günü gerçekleştirilen cenaze namazına merhumenin babası Hasan Kaşıkçı da katıldı. Cenaze namazı ardından merhumenin naaşı iki yıldır yaşadığı Romford bölgesindeki evinin önüne götürüldü.

Burada anne Çınar, kızının yaşadığı evin önüne gül demetleri bıraktı.

Evinin önünde okunan duanın ardından merhumenin naaşı konvoy eşliğinde aynı bölgedeki Marks Gate Mezarlığı’nın Müslüman Mezarlığı bölümüne götürüldü.

Anne Çınar ve baba Kaşıkçı’nın ancak çevresindekilerin desteği ile ayakta durabildikleri gözlendi. Defin işlemi sırasına katılımcılardan bayılanlar oldu.

Merhumenin naaşı Hüseyin Haşim Al Bakayi’nin okuduğu dualar eşliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında ve mezarlıktaki defin işlemlemleri esnasında koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle uyulması gerekli tedbirlere riayet edildiği kaydedildi.