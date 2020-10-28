Ünlü Kıbrıslı sanatçı Tracey Emin kanser ameliyatı geçirdiğini açıkladı

8 hours önce
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Ünlü Kıbrıs asıllı sanatçı Tracey Emin, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

İngiltere’de yaşayan ve baba tarafından aslen Kıbrıslı Türk olan Tracey Emin, mesanesinde kanserli bir tümör bulunduktan sonra bu yaz bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Artnet’e konuşan 57 yaşındaki Emin, baharda teşhis edildi, iki ay önce ameliyat oldu ve şimdi tedavi gördüğünü belirtti. Emin, tekrar sanat hayatına dönmek istediğini ancak henüz çok erken olduğunu ve kendini zayıf hissettiğini ifade ederek şunu söyledi; , “dün ağlıyordum çünkü resim yapmak istedim ve bunu yapacak enerjim yoktu.”

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