İngiltere’den KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a tebrik mesajı

6 hours önce
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Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, sosyal medya hesabından KKTC’deki seçim sonuçları ile ilişkin paylaşımda bulundu.

KTGAB, iletisinde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ersin Tatar’ı kutluyoruz. Sayın Mustafa Akıncı’ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sonuçlar Kıbrıs Türk halkına ve memleketimize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini yer verdi.

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