Enfield’de yaşlı toplum üyemizin cüzdanını çalan hırsız aranıyor

11 hours önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzey bölgesi Enfield’de yaşayan Nafi’nin (70) alış veriş için girdiği markette bir kadın hırsız tarafından cüzdanı çalındı.

1 Ağustos günü Hertford Road üzerindeki bir markette meydana gelen olayda, kadın hırsızın Nafi’nin cebinden cüzdanı alması ve uzaklaşması olduğu gibi kamera kayıtlarına girdi.

Kameraya yakalandığını farketmeyen ‘cüzdan hırsızı’ kadın, olay yerinden uzaklaştı.

Cüzdanının çalındığını farkeden Nafi, daha sonra olayın meydana geldiği işyerinin kamera kayıtları ile birlikte durumu polise bildirdi. Nafi’nin oğlu Kenan Nafi, kamera görüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşarak, hırsızlık yapan kadına, “görüntülerin elimizde, polis kayıtlarına girdi. Çalmış olduğun babama ait cüzdanı geri getir” çağrısında bulundu.

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