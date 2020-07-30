Mihrican Mustafa’nın katil şüphelisi: ‘Benim evim, benim sorunum’

2018 yılında Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa (Mary Jane) ve Henreiett Szucs’i öldürüp doğu Londra’da bir evde dondurucuda tutmakla suçlanan şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu.

26 Nisan 2018 tarihinde Londra’da bir evde dondurucuda bulunan iki kadın cesedinden biri Kıbrıslı Türk Mary Jane Mustafa’ya aitti.

Dondurucudan çıkan diğer cesedin ise 2016 yılından beri kendisinden hiç bir haber alınamayan 34 yaşındaki Macar vatandaşı Henriett Szucs’a ait olduğu açıklanmıştı.

29 Temmuz Çarşamba günü 36 yaşındaki Zahid Younis ismindeki katil şüphelisi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bir soruya yanıt olarak Younis şu ifadeyi kullandı, “Benim evim, benim sorunum.”

10 Mayıs 2018’de ortadan kaybolan ve çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanınan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’nın ailesi, cesedi teşhis etmişti. New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamaya göre, cinayet şüphesiyle 29 Nisan 2018’de tutuklanan 50 yaşındaki adam serbest bırakıldı. 1 Mayıs 2018’de tutuklanan 34 yaşındaki Zarhid Younis ise, ‘ölmüş insan bedenini gömülmekten alıkoymak’ suçlaması ile yargılanıyor.

Savcı Duncan Penny QC yaptığı açıklama şöyle: “Kanıtlar her iki kadının sanıkla yakın bağlantıları olduğunu gösteriyor. Her iki kadının bedenleri analiz edilince şiddete maruz kaldıkları ortada, hatta kanıtlara göre Mihrican Mustafa boğularak öldürüldü. Katil şüphelisi batı Londra’da tutuklanıp gözaltına alınmıştı, polis memurlarına rahat bir şekilde şu yanıtı verdi ,‘Bu benim evim ve benim sorunum. Başka kimse dahil değil’. Bugün ki duruşmada aynı cevabı aldık. Ancak sanık, suçunu hala kabul etmiyor. Sanığın gerçekten de savunmasız kadınları manipüle etme yeteneğine sahip olduğu iddia ediliyor. Younis, cinayetleri kabul etmiyor. Duruşma devam edecek.”