Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 118’e ulaştı

DÜNYAYI endişelendiren ve hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, toplum üyelerimizi de aramızdan koparmayı sürdürüyor.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 118 kişiye ulaştı.

Geçen süreçte kaybettiğimiz 94 kişinin ardından gelen acı haberler toplum üyelerimizi yasa boğdu. Toplumumuz içinde 15 Martta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Korona kayıpları hemen her gün yaşanır oldu.

Virüsten sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli toplum üyelerimizin sayısı 34’e ulaşırken, Kıbrıs kökenlilerin sayısı ise 84’e yükseldi.

Virüs sebebiyle Londra’da hayatını kaybeden Yaşar Cevahir ise Türkiye’de toprağa verildi. 20 gün önce hayatını kaybeden Yaşar Cevahir, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

İlçeye bağlı Gökçayır köyünden yıllar önce İngiltere’ye giden ve Londra’da yaşamaya başlayan 3 çocuk babası Yaşar Cevahir (56), yakalandığı Korona virüs hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

1 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden Cevahir, 20 gün sonra sıkı güvenlik önlemleri alınarak uçakla İstanbul’a getirildi. Yaşar Cevahir’in naaşı buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökçayır köyündeki çamlı mezarlıkta, özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, sevenlerine ve yaslı ailelerine baş sağlığı dileriz.

HAYATINI KAYBEDEN TOPLUM ÜYELERİMİZ

TÜRKİYE KÖKENLİLER (34)

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Hasan Ergönül, Mevlüt Bozdoğan, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı, Hüseyin Buz, Cuma Çetin, Fatma Kurt, Hıdır Uzun, Ali Kalaycı, Süleyman Özdemir, İsmail Taşçı, Zeynep Çakantemur, Ömür Alişan, Gülüzar Ağbacı, Vahide Bektaş, Elif Keskin, Ramazan Ç., Hatice Araz, Döndü Kurt, Murat Ekici, Aziz Özdil, Erkan Şahin, Ali Özel, Rahmi Bıyık, Fehmi Gür, Nevga Çöker, İffet Bilaloğlu ve Hüseyin Çiftçi.

KIBRISLI TÜRKLER (84)

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Mustafa Ahmet, Yıldıray Faik, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mehmet Erdoğan, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Ş., Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Türker Enver, Rıfat Hasan Rezvan, Sündüz Yusuf Ramadan, Salise Tolgay Demirağ, Hilmi Miksi, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Suna Arif, Yaşar Cevahir, Ayşe Ali, Şakir Cemal, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein (Talat Gusela), Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Erdal Kemal Yılmaz, Erbay Kemal Yılmaz, Hüseyin Türkan, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Salih Hasan, Mehmet Emirzade, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Sonya Kaygan, Ayten Yusuf, Fikriye Halil Emir, Özgür Celal, Mustafa Cavit, Hilmi İbrahim, Hüseyin İbrahim, Layka Nemes Hüseyin, Ufuk Kalkan, Saydam Akpınar, Nezihe Köşe, Mustafa Ahmet, Cihan Sadık, Münüse Nabi, Sonal Hasan, Muazzez Ahmet, Hüseyin Ahmet Mehmet, Ahmet Hasan, Cemal Hüseyin ve Orhan Mehmet Mustafa.