Dalston’daki kazada Sakine teyzenin ölümüne sebep olan adam suçsuz bulundu

KUZEY Londra’nın Daltson bölgesinde Ağustos 2018’de gerçekleşen kazada 59 yaşındaki Sakine teyze hayatını kaybetmiş, 32 yaşındaki cinayet zanlısı ise tutuklanarak yargılanmaya başlamıştı.

Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine Cihan’a (Tezerdi) elektrikli bisikleti ile çarpan Thomas Hanlon’un yargılandığı dava sonladı. Mahkeme heyeti Sakine teyzenin ölümüne sebep olan adamı suçsuz buldu.

2 yıldır süren davada görgü tanıklarını dinleyen, cctv kamera kayıtlarını inceleyen ve jürinin görüşlerini alan mahkeme heyeti tehlikeli şekilde bisiklet sürerek Sakine Cihan’ın hayatına mal olan Hanlon’a ceza vermedi.

Dikkatsiz sürüşü, elektrikli bisiklet kullanma lisansının olmaması ve olay yerinden kaçması cezasız bırakılan Hanlon hakkında hüküm veren mahkeme heyeti pek çok kişinin tepkisini topladı.

NASIL OLMUŞTU?

28 Ağustos 2018 tarihinde Daston’da yolun karşısına geçmek isteyen Sakine Cihan (Tezerdi), yaya geçidi üzerindeyken hızla gelen elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Kafasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hasarlar oluşan Sakine teyze, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Whitechapel’deki hastaneye kaldırılmış fakat kazadan birkaç gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası kafasından yaralandığı için olay yerinden kaçan Thomas Hanlon, Metropoliten Polis servisinin CCTV kameralarından elde ettiği fotoğrafının medya ile paylaşılmasından sonra teslim olmuş ve tutuklu yargılanmaya başlamıştı.

Sakine Cihan’ın (Tezerdi) vefatı Londra’da yaşayan toplum üyelerimiz tarafından büyük bir üzüntüye neden olmuş, fakat Sakine teyzenin organlarının bağışlanmasıyla bazı hastalara umut olması acıları biraz dindirmişti.