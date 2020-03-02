Konsey’de başkanlık seçimini Ertuğrul Mehmet kazandı

Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Türk dernekleri çatı kuruluşu İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Federasyonu – Konsey yıllık olağan genel kurulunda başkanlık seçimini Ertuğrul Mehmet kazandı.

Kuzey Londra’da yer alan Grand Palace Banqueting Suite’de 1 Mart Pazar günü gerçekleşen genel kurula, üye dernek ve kurumların yanı sıra, konuk misafirler de katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında Divan Kurulu Başkanlığını Dr. Tahsin İbrahim, sekreterliklerini ise Arzu Şevket ve Zeka Alsancak üstlendi.

Bir önceki dönemin faaliyet raporunun eski başkan Leyla Kemal tarafından okunmasının ardından mali rapor okundu. Tuğrul Yiğitoğlu tarafından okunan mali rapor üyeler tarafından aklanarak kabul edildikten sonra Konsey’e üye olmak isteyen iki yeni kurumun kabulü oylandı ve sonrasında Konsey tüzüğünde yapılması istenilen değişiklikler oylanarak kabul edildi.

İKİ ADAY YARIŞTI

Tüzük değişikliğinin ardından yeni dönemde Konsey başkanlığını yürütecek ismin belirlenmesi için seçime geçildi. 2020 – 2022 dönemi Konsey başkanlığı için iki aday yarıştı. Önceki yönetimde de yer alan iki isim; Ertuğrul Mehmet ve Ayşe Osman yaptıkları kısa konuşmalarla kendilerini tanıttıktan sonra seçim yapıldı.

Eski başkanların da oy kullandığı seçimlerde 55 delege oy kullandı. Divan kurulu tarafından yapılan soy sayımında Ayşe Osman’ın 16 oy, Ertuğrul Mehmet’in ise 39 oy aldığı ilan edildi. 55 oydan 39’unu almayı başaran Ertuğrul Mehmet, 2020 – 2022 dönemi için Konseyin başkanı seçildi.

Seçimin ardından 11 kişilik yeni yönetim kurulu duyuruldu. Yeni yönetim başkanlık yarışına giren iki aday tarafından ortaklaşa oluşturulurken, seçimi kaybeden Ayşe Osman’a başkan yardımcılığı görevi verildi.

ÖNCELİK TOPLUMUN ÇIKARLARI

Seçimin ardından konuşan Ertuğrul Mehmet, kendisine oy veren üyelere teşekkür ederek yeni yönetimde de toplumun çıkarlarını gözeterek yoğun bir çalışma içinde olacaklarını açıkladı.

IŞIK VEDAT’TAN YENİ YÖNETİME TAVSİYE

Önceki yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini yürüten iş adamı Işık Vedat, seçimin ardından söz alarak, yeni başkanı ve yönetimi kurulunu tebrik etti. Vedat ayrıca yeni yönetime tavsiyede bulunarak, yeni yönetimin partiler üstü olmaya özen göstermesini ve politika yapmaması gerektiğini dile getirdi.

YENİ DÖNEM KONSEY YÖNETİMİ

Konsey Olağan Genel Kurulu’nda iki yıl görev yapmak için seçilen yeni yönetim şöyle:

Başkan: Ertuğrul Mehmet

As Başkan: Ayşe Osman, Kenan Nafi

Genel Sekreter: Sonya Karafistan

Veznedar: Erden Teoman

Aktif üyeler: Duygu Tağmaç, İlkay İsa, Ertan Cemal, Eray Galip, Enis Rıfat, Eddie Ertan, Cafer (Japha) Huso

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