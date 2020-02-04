Mansur Yavaş Chatham House’da konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü PKK ile ilgili olarak, “Uyuşturucu kaçakçılığı yapıp Avrupa’yı zehirleyen, bebekleri öldüren bir terör örgütüne hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Yavaş, Londra’da düşünce kuruluşu Chatham House’da ” Türkiye’de demokrasinin durumu” başlıklı konuşma yaptı.

Türk insanının demokrasiyi tartışmasız bir biçimde benimsediğini belirten Yavaş, halkın gerçek egemenliğin sadece kendisinde olmasını istediğini söyledi.

Yavaş, “2019 yerel seçim sonuçları, Türk halkının çoğulcu demokrasiye ne kadar güçlü bir biçimde sahip çıktığını herkese gösterdi.” dedi.

Türkiye genelinde seçmenlerin yüksek düzeyde sandık başına gittiğini anlatan Yavaş, Avrupa’nın hiçbir ülkesinde seçimlere Türkiye’deki kadar yüksek oranlarda katılım olmadığının altını çizdi.

Belediyenin canlı yayımlanan ihaleleri

Yavaş, son zamanlarda Türkiye’de yeni bir medya gerçeği olduğunu belirterek “Ortalığı kasıp kavuran bir pembe diziden bahsetmiyorum. Yüz binlerce kişi, belediyemizin sosyal medya üzerinden canlı yayımladığı şehir suyu altyapısında kullanılan çelik boru satın alma ihalesini izliyor, bazen saatler süren sıkıcı belediye ihalelerini dikkatle, sonu kadar, kimin nasıl kazandığı belli olana kadar izliyorlar.” ifadesini kullandı.

Canlı yayınların yoğun bir şekilde izlendiğini kaydeden Yavaş, halkın bu yayınlara gösterdiği ilginin şeffaf ve hesap verebilir yönetime duydukları özlemden kaynaklandığı görüşünü dile getirdi.

“Çözüm süreci denendi, sonuç alınmadı”

Yavaş, konuşmasının ardından yöneltilen soruları cevapladı.

Türkiye’de yeni bir çözüm sürecine ihtiyaç olup olmadığıyla ilgili bir soruya Yavaş, hükümetin bunu denediğini ancak sonuç alınmadığının görüldüğünü ifade etti.

Yavaş, PKK’nın bir “narko terör örgütü” olduğunu belirterek bütün dünyada da terör örgütleri listesinde yer aldığını söyledi.

Bütün dünyanın, özellikle de medeni ülkelerin bu konudaki kararlarının devamını dilediğini ifade eden Yavaş, “Zaman zaman Avrupa’da bazı ülkeler sanki bir başka anlam yüklemeye çalışıyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıp Avrupa’yı zehirleyen, bebekleri öldüren bir terör örgütüne hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Finans çevreleriyle görüşme

Yavaş, Londra’da finans çevreleriyle görüşmelerinin nasıl geçtiğine ilişkin bir soru üzerine, bu aşamada sadece bazı projelerle ilgili ön görüşme gerçekleştirdiğini, detaylı görüşmeler için ise ya kendisinin daha sonra Londra’ya geleceğini ya da finans şirketi temsilcilerini Ankara’da ağırlayacağını belirtti.

Türkiye’den son dönemde Ankara Anlaşması’nı kullanarak İngiltere’ye gelenlerin sayısında artış olduğunun hatırlatılması ve beyin göçünün engellenmesi konusunda ne gibi bir çalışma yaptığı sorusuna Yavaş, “Benim kızım da Ankara Anlaşması’yla Londra’da çalışıyor. Aynı problemleri yaşıyor. Tabii ki ben çocuğumun Ankara’da çalışmasını isterdim ama maalesef uygun ortamı bulamadığı için Londra’yı tercih etti.” yanıtını verdi.