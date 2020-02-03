Londra’da yapılan iki farklı Kıbrıs festivalini birleştirmek için KKTC’den bakan geliyor

KTTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İngiltere’ye bir ziyaret gerçeklşetirerek farklı örgütler tarafından organize edilen iki farklı Kıbrıs festivalini birleştirmeye çalışacak.

Londra’da haziran aylarında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin ve Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festival Komitesi’nin öncülüğünde iki farklı Kıbrıs Türk kültür festivali düzenleniyor.

On binlerce kişinin kişinin katıldığı festivallerin birer hafta arayla gerçekleştirilmesi bazı toplum üyeleri tarafından eleştiriliyor. Bu kapasamda geçen seneden itibaren tek çatı altında toplanması arzulanan festivaller için Kuzey Kıbrıs hükümeti devreye girdi.

KKTC’de yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel olaya el atacak.

Bakan Üstel taraflarla görüşmek ve onları bir araya getirmek için 5-9 Şubat arasında İngiltere’yi ziyaret edecek.

Bakanlar Kurulu kararına göre Üstel, İngiltere’de Türk dernekleri tarafından düzenlenen iki ayrı festivalin tek festival olarak bakanlık himayelerinde yapılması amacıyla temaslarda bulunacak.