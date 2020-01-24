KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Londra temaslarını sürdürüyor

Dünyanın eğitim konusunda en ciddi fualarından biri kabul edilen , 146 ülkeden 800 firmanın katıldığı dev fuarda, çok sayıda standı ziyaret edip, bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, Londra’da Türk dili ve kültürü okullarını da ziyaret ederek, sorunları yerinde gördü. Bakan ayrıca İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, Eğitim Konsorsiyumu, İngiltere Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi temsilcileri ve Kıbrıs’tan gelen 11 öğretmen ile de görüştü.

Gezisinin ilk gününde basın toplantısı yaparak, görüşmeleri hakkında bilgi veren Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Ülkemize ne götürebiliriz, neyimiz eksik, dünyada eğitimin geldiği noktalar ve vizyonu gördük” diyerek, soruları yanıtladı.

2010 yılında da Milli Eğitim ve Spor bakanıyken Londra’ya geldiğini ve birçok eksikliği tespit ettiklerini, binlerce okuma kitabı gönderdiklerini hatırlatan Bakan, eğitim teknolojileri fuarında dünyanın bu yönde nereye gittiğini gördüklerini ve Kıbrıs’a da buradan yenilikler taşıyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Londra’da KKTC’den MEB bakanlarından ilk kez ben böyle bir fuara geldim. Dünyanın bu alanda en’leri burada, 146 ülkeden 800 firma katılıyor. Dünyanın eğitimini şekillendiriyor bu firmalar. Bu firmalarla iletişim kurmak, onların yaptığı eğitimle ilgili teknolojik gelişimleri, araçları görmüş olmak bizim vizyonumuza vizyon kattı.”

“Fuarda görüşmelerde asıl mesele müfredatların elektronik ortamda kullanılmasına yönelikti. Biz şu anda zaten Kıbrıs’ta elektronikleşme konusunda ve tam gün eğitimi de interaktif şekilde yapabilme noktasında bilgi sayar ağını daha güçlü, etkin kullanma noktasında büyük bir gayret araştırma içindeyiz. Birkaç ay önce ODTÜ’de de bir ekiple görüşmüştük. Burada bizi en çok etkileyen sistemlerin başında gelen kodlama ve robotik üretimler noktasıydı. Kodlama son zamanlarda dünyada trend bir sistemdir. Dünyanın geleceğini şekillendiriyor. Bakanlığımıza bazı programlar, yazıcılar almaya başladık. Vizyonumuzda vardı, ama dünyada dozajın bu kadar yüksek olduğunu görmek bizim de ne kadar doğru yaptığımızı göstermesi açısından önemliydi. Hızlanmamız gerektiğini görmemiz açısından önemliydi. Dünyanın nereye yöneldiğini göstermesi açısından kıymetliydi. Bizim aslında yüzümüz doğru tarafta, adımları atmada yavaşız. Bunu gördük ve süratle yapmamız gerektiğini görmekten çok mutluyuz. Fuarın katkısı çok büyük oldu. Bundan sonra her yıl daha da teknik bir ekiple bu fuarın takipçisi olacağız. İlk gelen KKTC MEB da benim.”

Kodlama her yaşı kapsayacak. Bizde daha çok orta eğitimde görülürken, burada oyunlarla neredeyse 3 yaştan itibaren, yabancı dili öğretme noktasında, elektronik kodlama noktasında çok düşük yaşlarda eğitim programları tespit ettik. Oyunla dizayn edilmiş bir çok program gözlemledik. Bunların geri dönüşü bize olacaktır. Bunların bir kısmını Kıbrıs’a davet edeceğim. Eğiticilerin eğitimi ile ilgili de konularda yardım isteyeceğiz. Yabancı dil eğitimi konusunda burada bütün dünyaya üretilen filmler, oyunlar çok etkiliydi . Kodlamayı biliyoruz, ancak orta öğretimde gördüğümüz kodlamayı çok daha düşük yaşlara çekmeyi de bu fuar bize göstermiştir. Eğitim öğretim araçlarında çocukların kullandığı masa, iskemle konusunda bile dünyanın ne kadar ileri gittiğini , ergonomic dizaynlar yapıldığını gördük. Yabancı dil eğitimi konusunda bütün dünya için üretilen bazı film, oyunlar çoı etkileyiciydi. Her geçen gün ihtiyaçlar şekilleniyor, değişiyor. Biz de bu gayretin içersindeyiz ve geri kalmamak adına fuarları sürekli değerlendirmemiz gerekiyor. Buradaki dünyanın en eski, önde gelenlerinden biri.”

Çavuşoğlu İngiltere’deki temaslarının ardından Pazar günü Kuzey Kıbrıs’a dönecek.