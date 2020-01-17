Gloucestershire hayatını kaybeden Aksaraylı Ayşe toprağa verildi

Aralık ayının ilk haftasında zatürre teşhisi konulan Ayşe Abigail Demir, teşhisten iki hafta sonra hayatını kaybetti.

22 Aralık’ta zatürreden öldüğü açıklanan 21 yaşındaki Ayşe Abigail Demir, Swindon Diyanet Ömer Halisdemir Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından West Overton köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Demir, aynı zamanda kriminoloji eğitimi de alıyordu. Dersleri kadar futbolda da başarılı olan Demir, bölgenin kadın futbol takımının ise forvet oyuncusuydu.

Annesi İngiliz olan Demir’in 60 yaşındaki babası Kamil Demir, 30 yıldır İngiltere’de yaşıyor ve bir dönem Aksaray’da ‘muhtarlık’ yaptığı için ‘Muhtar’ olarak tanınıyor. Kızının kalbi delik doğduğunu söyleyen Kamil Demir, acısını şu sözlerle paylaştı:

“Ölüm riski ‘yok’ denildi. Zamanla da delik artık kendi kendine kapanıyordu. Kızım Gloucestershire Hukuk Fakültesi’ne devam ederken, kriminoloji eğitimi alıyor, yıllardır Kadın Futbol Ligi’nde futbol oynuyordu. İyi bir forvetti. Onlarca başarı plaketi almıştı.” dedi.

“BEKLEYİN GELECEĞİM”

“Yaşadığımız yere uzak olması nedeniyle üniversitenin yakınında kızım için bir ev kiraladık. İki odalı evin bir odasında kendi, diğer odasında da bir kız arkadaşı yaşıyordu. En son vefatından 2 gün önce gelmişti. ‘Tekrar 27 Aralık günü gelip yılbaşı hediyenizi vereceğim, bekleyin geleceğim’ demişti.”

“22 Aralık akşamı odasında rahatsızlanan kızım, saat 22.00 sıralarında ev arkadaşına ‘Acil ambulans çağır’ diye cep telefonundan mesaj atmış. Koşarak kızımın odasına giren arkadaşı durumunu görünce hemen ambulans çağırmış ama ambulans gelene kadar kızım hayatını kaybetmiş. Cenazesi hastaneye kaldırıldı. Kızımın cep telefonundan bize ulaşan polis, saat 03.00 sıralarında evimize gelerek acı haberi verdi.”

“Cenazesi Noel ile yeni yıl tatilinin araya girmesi ve adli tıp araştırması nedeniyle bir süre bekletildi. Beraberinde şüpheli bir ölüm olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün bize teslim edildi.”

“Aralık ayının ilk haftasında zatürre teşhisi konulmuştu. Ancak gerçek ölüm nedeni birkaç hafta sonra gelecek adli tıp raporunda açıklanacak. Cenaze namazı bugün Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan akrabalarımızın, buradaki dost ve arkadaşlarımızın da katılımıyla Swindon Diyanet Ömer Halisdemir Camisi’nde, öğle namazına müteakip kılınacak. Ardından, ‘Bekleyin geleceğim’ diyen 21 yaşındaki kızımı West Overton köyündeki aile mezarlığında kara toprağa vereceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.”