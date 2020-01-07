Birmingham’da kaybolan gencimiz Ahmet bulundu

Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan başlatılan arama kampanyasının ardından toplumuzda ve yabancı toplumlarda yankı bulan kayıp Ahmet Ahmet’i bulma çalışmaları sonuç verdi.

Birmingham’da yaşayan 17 yaşındaki Ahmet Ahmet’in ailesi 5 Ocak Pazar günü öğleden sonra çocuklarının evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını duyurmuştu.

Yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Ahmet Ahmet sağ salim ailesine kavuştu.

Gencin annesinin sosyal medya hesabına bir kişi yaptığı yorumla, kayıp olan Ahmet’i birkaç kız ile gördüğünü yazdı.

Gelişmenin ardından söz konusu kişi ile iletişime geçen aile, Ahmet’in nerede olduğu hakkında bilgi edindi.

Birkaç saat önce Ahmet’in babası Polat Ahmet, yine sosyal medyada oğullarını bulduklarını duyurdu.