Feryal Clark parlamentoya giren ilk Türkçe konuşan kadın milletvekili oldu

Erken genel seçimde İngiliz parlamentosu tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Enfield North bölgesinden İşçi Partisinin milletvekili adayı gösterdiği Feryal Demirci-Clark oyların çoğunu alarak seçim yarışında galip geldi.

Sabaha karşı açıklanan resmi sonuçlara göre Clark, Türkçe konuşan toplum üyeleri içinde İngiliz parlamentosuna giren ilk kadın milletvekili oldu.

TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMUN İLK VEKİLİ

Feryal Clark her ne kadar milletvekili seçilen ilk Türkçe konuşan toplum üyesi olarak kabul edilse de parlamentoya milletvekili olarak giren ilk toplum üyesi babası Türk annesi İngiliz olan Richard Hickmet’dir.

1983 yılında yapılan genel seçimde parlamentoya giren ilk Türkçe konuşan toplum üyesi Richard Hickmet olmuştu.

Bu günlerde 72 yaşında olan Hickmet, 1978-1983 yılları arasında Wandsworth Belediyesi Meclis Üyeliği yapmış, 1978 yılında gerçekleşen genel seçimde ise Glanford ve Scunthorpe bölgesinde Muhafazakar Partiden bir dönem milletvekili seçilmişti.

EN YAKIN RAKİBE 6 BİN FARK

En yakın rakibi olan Muhafazakar Parti adayı Joanne Laban 16 bin 848 oyla seçmenlerin %37,4’ünün desteğini alırken Clark 23 bin 340 oyla bölge seçmeninin %51,8’inin desteğini aldı.

Bu sonuçlara göre Clark, en yakın rakibine 6 bin 492 adet fark attı.