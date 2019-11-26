Apartmandan düşerek hayatını kaybeden Ali bebek toprağa verildi

Haber: Halil Yetkinlioğlu

Londra’nın Tottenham semtinde belediyeye ait bir plazanın 9’uncu katından düşerek trajedik bir şekilde yaşamını yitiren Gökhan Kurtaran- Duygu Ağaç çiftinin 18 aylık bebekleri Ali Kurtaran toprağa verilerek sırlandı.

Londra’da yaşayan toplumumuz Ali bebeği son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kötü hava şartlarına rağmen yüzlerce kişi tek yürek oldu. Cenazeye, Ali bebeğin Almanya ve Fransa’da yaşayan akrabasının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ali bebeğin küçük bedeni Cuma günü sabah saatlerinde Wood Green’deki İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nden (İAKM- Cemevi) alınarak Enfield bölgesinde aynı adı taşıyan mezarlığa getirildi. Cenaze töreninde yaklaşık 1.500 kişi yer aldı. Kalabalık yüzünden cenazenin bulunduğu araç güçlükle ilerleyebildi. Ali’nin anne- babası, dedesi Hıdır Kurtaran, eşi Hüsniye Kurtaran, Tamer Ağaç ve eşi Turna Ağaç’ın tören boyunca akrabalarının desteği ile güçlükle ayakta durabildikleri gözlendi.

3 ADET GÜVERCİN HAVAYA SALINDI

Mezarlığın çocuklar bölümündeki Hakk’a yürüme erkanını Britanya Alevi Federasyonu (BAF) İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan yürüttü.

Cenaze töreninde babası Gökhan Kurtaran, dayısı Doğan Ağaç ve kuzeni Elif Karakaş tarafından havaya salınan üç adet beyaz güvercinlerin Ali’nin mezarı üzerinde bir süre hareketsiz kalmaları herkesi duygulandırdı. Ardından onlarca beyaz balon gökyüzüne bırakıldı. Merhumun küçük bedeninin toprağa verilmesi ardından cenaze yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenazeye yetişemeyenler için de cemevinde taziyeler kabul edildi. Yoğun katılım olması nedeniyle taziyeye gelenler cemevinin toplantı salonuna sığmadı. Taziyeye gelenlere lokma (baklava- helva) ikramı yapıldı.

Ali bebek, 31 Ekim Perşembe günü annesi mutfakta yemek hazırlarken yatağından kalkıp binanın ön cephesine bakan dairenin bozuk olan penceresine gitmiş burada dengesini kaybeden Ali’nin 9’uncu kattan aşağıya düştüğü belirtilmişti.

BAŞKA ALİ’LER ÖLMESİN

Yaşanan olayda belediyenin ihmali olduğu ifade edildi. Dede Hıdır Kurtaran, tarifi imkansız acının nedeninin, belediyenin ihmalkar davranmasından kaynaklandığı tekrar etti. Kurtaran, “Pencerenin tamir edilmesi gerektiğini bir ay öncesinden mail yoluyla belediye yetkililerine bildirmiştik. İlgilenmediler. Olay gününden bir hafta öncesinde ise pazartesi günü gelip tamirat yapacağını söylediler. Ne yazık ki torunumuzu perşembe günü kaybettik. Bir daha başka çocukların aynı akıbete uğramaması, insanların belediye evlerinde aylarca yıllarca tamirat beklemesi ve kötü koşullarda yaşamaması için mücadelemiz devam edecek. Buradan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu bilgileri aktarıyorum” dedi. Hıdır Kurtaran son olarak, “Taziye dileğinde bulunmak, acılarımızı paylaşmak için tüm dostlarımız, sevenlerimiz burada. Hepsine teşekkür ederiz” dedi.

Taziyeye gelen vatandaşlar da, “Bu acı hepimizin acısı. Yaşanan olay, sorumsuzluğu ve ihmali gözler önüne sermiştir. Bu sorumluluğu belediyenin bir başkasının üzerine atmasına asla izin verilmeyecektir” şeklinde konuştular.

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