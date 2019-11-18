KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü Londra’da kutlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yılı Londra’da coşkuyla kutlandı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye onlarca kişi katıldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolosu Çınar Ergin, yabancı uyruklu siyasetçiler ve bürokratların yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, politikacı ve vatandaşın katıldığı davet, 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşti.

Londra’nın gözde otellerinden Hyatt Regency Churchill Hotel’de düzenlenen cumhuriyet bayramı davetine katılanlar hem cumhuriyet coşkusunu yaşadı hem de uzun zamandır görmediği insanlarla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarıyla süslü salondaki davette ev sahipliğini Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı yaparken, temsilcilik çalışanları Buket Kop, Aslı Erkmen ve Denil Ertuğ’un da Tuncalı çiftiyle birlikte salon kapısında geceye katılanları tek tek selamlayarak “Hoş geldiniz!” dedi.

Gecede konuklarına hitaben konuşan Oya Tuncalı, “Cumhuriyet Bayramına katıldıkları için davetlilere teşekkür ederek, “KKTC’nin 36’ıncı yıldönümünü kutladıklarını belirterek, “KKTC çok yaşasın” dedi.

Konuklarına Türkçe ve İngilizce hitap eden Tuncalı şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamaktayız. Var oluş mücadelemizde her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimiz rahmetle anıyor, gazilerimizi selamlıyoruz. Bizim için büyük anlam taşıyan, onurlu mücadelemizin en kıymetli eseri olan cumhuriyetimizin kutlanmasında bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun! Çok yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!”

Tuncalı’nın konuşmasının ardından doğum günü pastası mahiyetinde hazırlanan beyaz bir pasta, T.C Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı ve geceye davet edilen yabancı misyon temsilcilerinin ortak katılımıyla kesilerek davetlilere ikram edildi.

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