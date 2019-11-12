İş insanları MÜSİAD UK etkinliğinde buluştu

MÜSİAD UK tarafından organize etilen tanışma etkinliği ile Birleşik Krallık’ta ticari faaliyetler yürüten onlarca iş insanı bir araya geldi.

Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesindeki Grand Palace’da 7 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli de katıldı.

Etkinlikte selamla konuşması yaparak, katılımcılara teşekkür eden MÜSİAD UK Başkanı Mustafa Demir, amaçlarının Birleşik Krallık’ta farklı sektörlerde faaliyetler yürüten işletmeleri bir araya toplamak ve onlar arasındaki ilişkileri üst seviyelere çıkarmak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Brexit’in İngiltere’de farklı fırsatlar doğuracağına inanıyoruz. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra bu zamanı iyi değerlendirerek fırsata çevirmek için MÜSİAD olarak elimizden geleni yapacağız. Gerek Türkiye, gerek İngiltere, gerek MÜSİAD’ın diğer ülkelerdeki şubeleriyle iletişimde olup, farklı fırsatları İngiltere’deki üyelerimize sunmaya çalışacağız. Sektör bazında iki ülkeye ait faaliyet raporlarımız sıklıkla yayınlanıyor. Onlardan da yararlanabilirsiniz.”

TANIŞMA ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Etkinliğin 2019 yılının son organizasyonu olduğu fakat 2020 yılında her üç ayda bir olmak üzere dört farklı tanışma etkinliği düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Başkan Demir, geceye katılanlara tekrar teşekkür ederek sözlerine son verdi.

MÜSİAD UK Başkanı Mustafa Demir’in ardından söz alan TC Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli ise Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari ilişkilere ve işlem hacimlerine ilişkin bilgiler verdi.

TÜRKİYE İNGİLTERE TİCARİ İLİŞKİLERİ

Türkiye’nin, Birleşik Krallık ile ikili ticaretinin 2018 yılında toplam 18,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Beşli, “Ülkemizin Birleşik Krallık’a ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,7 artarak toplam 11 milyar 113 milyon dolar olmuştur. Ancak dış ticaret istatistiklerimizde önemli farklılıklar yaratabilen altın ihracatımızı ayrı tuttuğumuzda Birleşik Krallık’a ihracatımız 2018 yılında yüzde 11,4 oranında artış gösterdiği görülmekte. İhracatımızın ilk 10 faslının tamamında bir önceki seneye göre artış yaşanmıştır” dedi.

Beşli konuşmasında, Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatında ilk sırada yer alan motorlu kara taşıtlarının yüzde 5,5 artış ile 2,686 milyar dolara ulaştığını ve Birleşik Krallık’ı yapılan ihracatın yüzde 25,7’sinin bu fasıldan gerçekleştiğini anlattı.

Süleyman Beşli konuşmasında Türkiye’nin gerçekleştirdiği diğer ihracat kalemleri hakkında da rakamlarla bilgi vererek, ikinci sırayı tekstil ve konfeksiyon hazır giyim; bunu makina ve kazan ve ardından elektrikli makina ve cihaz gruplarının takip ettiğini sözlerine ekledi.

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