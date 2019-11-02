White Hart Lane’de polise çarpan Aydın Altun cinayete teşebbüsle yargılanacak

Şüpheli sıfatıyla kendisini durdurmak isteyen polis memuruna arabasıyla çarpan 25 yaşındaki Aydın Altun, cinayete teşebbüsten yargılanacak.

Olay, Kuzey Londra’nın Tottenham bölgesinde yer alan White Hart Lane semtinde 29 Ekim Salı günü saat 11.30 civarında meydana geldi.

Polis şüphelendiği için Aydın Altun’un aracını durdurdu fakat duran araç bir anda hızlanarak polise çarptı.

Ölüm tehlikesi atlatan polis memuru olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay bir gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Altun, ateşli silah bulundurma ve cinayete teşebbüs suçlarıyla tutuklandı.

Suffork Road üzerinde gelen olayın ardından hadiseye karışan 4’ü erkek, 1’i kadın olamk üzere 5 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan erkeklerden ikisinin 17 yaşında, diğerler iki kişinin ise 18 ile 19 yaşında oldukları ve suçluya yardım etme şüphesinden tutuklandıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 23 yaşındaki kadının ise adaleti saptırma şüphesiyle tutuklandığı açıklanırken, 5 şüphelinin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

Zanlı Altun, dün Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı fakat henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.