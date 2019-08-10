Müslümanlar Kurban Bayramında camileri dolduracak
Başkent Londra’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılıp, bayramlaşmak için camileri dolduracak.
Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 Salı günü kutlanacak. Müslümanların ibadetleri gereği kurban kesip bayramlaşacağı Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı Türkiye ile aynı anda Londra’da kılınacak Bayram Namazının ardından kutlanacak.
NAMAZ SAATLERİ
Yurttaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı bölgelerdeki camilerin bayram namazı saatleri şöyle:
Aziziye Cami
Saat: 06.30 – 08.00
Adres: 117 Stoke Newington Rd, London, N16 8BU
Mevlana Rumi Mescidi
Saat: 06.30 – 07.30 – 08.30
Adres: 337 Fore St, London, N9 0NU
New Peckham Cami
Saat: 08.00 – 09.00
Adres: 99 Cobourg Road, London, SE5 0HU
Shacklewell Lane / Ramadan Cami
Saat: 09.30
Adres: 15 Shacklewell Lane, London, E8 2DA
Süleymaniye Cami
Saat: 06.30 – 07.30
Adres: 212-216 Kingsland Rd, London, E2 8AX
Şeyh Nazım Sufi Merkezi
Saat: 08.00
Adres: 277 St Ann’s Road, London, N15 5RG
Türk Diyanet Vakfı Cami
Saat: 06.30
Adres: 31 High Street Hornsey, London, N8 7BQ
Valide Sultan Cami
Saat: 06.30
Adres: 1A Clissold Rd, London, N16 9EX
Wood Green Fatih Mescidi
Saat: 06.30 – 07.30
Adres: 10 Caxton Rd, London, N22 6TB