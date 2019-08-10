Müslümanlar Kurban Bayramında camileri dolduracak

Başkent Londra’da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılıp, bayramlaşmak için camileri dolduracak.

Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı 11 Ağustos 2019 Salı günü kutlanacak. Müslümanların ibadetleri gereği kurban kesip bayramlaşacağı Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı Türkiye ile aynı anda Londra’da kılınacak Bayram Namazının ardından kutlanacak.

NAMAZ SAATLERİ

Yurttaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bazı bölgelerdeki camilerin bayram namazı saatleri şöyle:

Aziziye Cami

Saat: 06.30 – 08.00

Adres: 117 Stoke Newington Rd, London, N16 8BU

Mevlana Rumi Mescidi

Saat: 06.30 – 07.30 – 08.30

Adres: 337 Fore St, London, N9 0NU

New Peckham Cami

Saat: 08.00 – 09.00

Adres: 99 Cobourg Road, London, SE5 0HU

Shacklewell Lane / Ramadan Cami

Saat: 09.30

Adres: 15 Shacklewell Lane, London, E8 2DA

Süleymaniye Cami

Saat: 06.30 – 07.30

Adres: 212-216 Kingsland Rd, London, E2 8AX

Şeyh Nazım Sufi Merkezi

Saat: 08.00

Adres: 277 St Ann’s Road, London, N15 5RG

Türk Diyanet Vakfı Cami

Saat: 06.30

Adres: 31 High Street Hornsey, London, N8 7BQ

Valide Sultan Cami

Saat: 06.30

Adres: 1A Clissold Rd, London, N16 9EX

Wood Green Fatih Mescidi

Saat: 06.30 – 07.30

Adres: 10 Caxton Rd, London, N22 6TB