Musa Sevimli öldüğü otobüs durağında anıldı

AYLARDIR yaşadığı otobüs durağında hayatını kaybeden Musa Sevimli için anma töreni gerçekleştirildi.

Yüzden fazla kişinin katıldığı tören, 2 Ağustos Cuma akşamı saat 7’de Musa Sevimli’nin yaşamını yitirdiği otobüs durağında yapıldı.

Birkaç kurumun organize ettiği etkinlik, Musa Sevimli ve onun gibi sokaklarda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Street Kitchen’dan Jon Glackin, katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Hepimiz bunu düşünüyoruz: Elimizden geleni yaptık mı, doğru soruyu sorduk mu, doğru olanı yaptık mı? Burada bir çoğumuzu görmek harika ama bu akşam bir şeyler yapalım, fikir alış verişinde bulunanlım…

Bir mutfak hazırlayalım, bir şeyler ayarlayalım, belki cuma gecesi insanlar için burada yemek dağıtalım, ufak da olsa bir şey yapalım…”

SistahSpace Organizasyonu’ndan Ngozi Fulani ise konuşmasında şunları söyledi:

“Musa adına bir araya geliyoruz, bu gece kötü hissi bir kenara bırakmak zorundayız. Evet, insanlar daha fazlasını yapabilirdi ama kimse bunun olmasını istemiyordu. Kendimize daha fazla ne yapabiliriz diye sorarız ama bazı insanlarla konuşamıyorum, hepimiz kendimizce bunu denedik. Dolayısıyla bundan bir ders çıkmalı, bugün çözümler üretmeliyiz… Musa’yı hatırlayalım, onu huzur içinde hatırlayalım… ”

Musa Sevimli’nin kendine mekan edindiği otobüs durağının karşı kaldırımında bir dükkanı işleten Embassador Teclemarriam ise kalabalığın ortak bir hayal kırıklığı ve öfke hissi verdiğini ifade ederek, belediyenin Musa için fazla şeyler yapması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, farkındalığı artırmak için herkesin imza kampanyasına katılmasını isteyen Teclemarriam, “Yetkililerin çözümleri olduğuna eminim, fakat bizim girişimimizin burada yaşanan trajedi sonrasında yetkililerin daha iyi ve hızlı bir çözüm üretmelerinde onlara yardımcı olacak.”

Anma töreninde ayrıca bölgede yaşayan Belediye Üyesi Yvonne Maxwell de bir konuşma yaptı. Maxwell, kendisinin ve aynı bölgeden meclis üyelerinin görevleri olmamasına rağmen sokakta yaşayan insanlar için çalıştıklarını ve çözümler ürettiklerini ifade ederek, “Bundan ders çıkarmalıyız” dedi.

Anmaya katılanların Musa’yı nasıl tanıdıklarını ve yaşadıklarını anlattıkları tören, budan sonrası için daha fazla ne yapılabileceğini dair fikirlerin beyanı ile devam etti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALKIŞLANDI

Musa Sevimli’nin hayatını kaybettiği otobüs durağı hattında hizmet veren bir şoförün, araçtan inerek Musa için mum yakması ve “Belki de ölümünle bu koca şehirde sürünenlere farkındalık yaratacaksın.” notunu yazması takdir topladı. Gözyaşlarına hakim olamayan şoför, Musa’yı anmaya gelenler tarafından alkışlandı.

Törene Türkçe konuşan toplum üyelerinden az bir katılım olması ise dikkatlerden kaçmadı.