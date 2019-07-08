30. Day-Mer Festivalinde Clissold Part doldu taştı

TÜRK ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi tarafından bu yıl 30.’su düzenlenen Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali park şenliği binlerce insanın katılımı ile sona erdi.

Festival resepsiyonu ve fotoğraf sergisi ile 12 Haziran’da başlayan Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali, 8 farklı etkinlikle bu yıl da on binlerce kişiyi bir araya getirmeyi başardı.

Toplumun her kesimini temsil etmek amacıyla festival boyunca gerçekleşen etkinlikler Türkçe konuşan ve yabancı toplumları Kuzey Londra’da yer alan Clissold Park’ta düzenlenen park şenliği ile bitti. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı park şenliğinde toplumsal güncel sorunlar gündeme getirilip, müzik ve lezzet şöleni yaşandı.

Gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik stantlarının yanı sıra sendikalar da festivale katılarak toplum üyelerimizle bir araya geldi.

Cahit Berkay’ın yönetiminde sahne alan Moğollar Anadolu rock grubu ve Selda Bağcan’ın yanı sıra Day-Mer ve DİDF gençlerinden oluşan müzik grubu, yerli gruplar Basil Gabbidon ve Samba Sisters Collective ve Day-Mer çocuk halk dansları ekibinin sahne aldığı şenlikte sendikacılar ve politikacılar konuşmalar yaptı.

EMEKÇİLERİN ÇATISI

Şenlikte konuşan Day-Mer Başkanı Aslı Gül, yoksulluğun arttığını belirterek, yerli ve göçmen emekçilerin birlikte mücadelesinin önemine değindi. Gül ırkçılık, eğitim ve sağlık kesintilerine karşı mücadelenin ancak örgütlü mücadele ile mümkün olduğunu söyledi. 30 yıldır yapılan festivalin emekçilerin ve üyelerin olağanüstü katkılarıyla gerçekleştiğini söyleyen Gül, “Day-Mer tüm emekçilerin çatısıdır” dedi.

SENDİKALARADAN TAM DESTEK

Britanya’da 6 milyon üyesi ile ülkedenin en büyük sendika konfederasyonu olan Sendikalar Kongresi’nin (Trades Union Congress, TUC) yanı sıra, öğretmenler sendikası Ulusal Eğitim Birliği’nin (National Education Union, NEU) üyeleriyle katıldığı şenlikte birer konuşma yapan kampanya grupları ve sendika temsilcileri, Day-Mer ile yıllar önce mücadele alanlarında bir araya geldiklerini ve birlikteliklerin devam etmesini arzulayarak desteklerini dile getirdiler.

Etkinlikte ayrıca İngiltere İşçi Partisi Gölge İçişleri Bakanı Diyana Abbott ve Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville ve Emek Partisi’nden Mustafa Yalçıner de birer konuşma yaptı.

ÖRGÜTLENMEK BİR İHTİYAÇTIR

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği şenlikte Emek Partisi adına bir konuşma yapan Mustafa Yalçıner, şenlikte eğlenmenin de bir ihtiyaç olduğunu ve buna herkesin hakkının olduğunu belirterek, “Ama dünyamızda çok kötü şeyler de oluyor. Bunlara karşı, bu meydanda olduğu gibi birleşmek, dayanışmak çok önemlidir” dedi.

İngiltere Parlamentosunda iki yıldır Brexit’ten başka bir tartışmanın olmadığına dikkat çeken Yalçıner, halkın sağlık ve eğitim haklarına karşı saldırıların devam ettiğini belirterek mücadele çağrısı yaptı. Türkiye’deki gelişmelere de değinen Yançıner, Erdoğan iktidarına karşı halkın büyük bir kazanım elde ettiğini belirterek, tüm dünyadaki baskıcı politikalara karşı örgütlenmenin bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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