4. West London Turkish Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek

LONDRA’DA Türk Toplumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen festivallerin bir diğeri olan ‘West London Turkish Festival’ bu hafta sonu Feltham’da gerçekleşecek.

İngiltere’de yaşayan Türkler ve diğer toplumlar 4.West London Turkish Festival’inde bir araya geliyor. Halk oyunlarından ve Türk el sanatlarından, Türk mutfağının birbirinden özel lezzetlerine, çocuklar için renkli etkinliklerden spor turnuvalarına kadar pek çok farklı organizasyon sizlerle buluşuyor!

Geçen yıl pek çok insanın katıldığı festivalde her yaştan insana hitap eden etkinlikleri bulmak mümkün.

Çocuklar için oyun alanları, eğlenceli aktiviteler ve sürprizlerin yanı sıra büyükler için de eğlenceli aktiviteler bu festivalde gerçekleşecek.

Yetişkinler arasında ip çekme ve futbol turnuvasının yanı sıra farklı aktivitelerle unutulmaz bir gün yaşanacak.

Hava tahmin raporuna göre yağmursuz ve parçalı bulutlu bir günde gerçekleşecek olan festivale bu yıl yoğun katılımın olması bekleniyor.

West London Turkish Festivali, 7 Temmuz Pazar günü sabah 10’da başlayıp akşam 8’e kadar sürecek.

Gelenekselleşen festivale bu yıl da Browells Lane, Feltham, TW13 7EF adresinde yer alan Springwest Academy ev sahipliği yapacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu festival için biletlerinizi Facebook veya Eventbrite üzerinden ‘4. West London Turkish Festival’ etkinlik sayfalarından temin edebilirsiniz.

Festival hakkında detaylı bilgi almak veya festival komitesi ile işbirliği yapmak için Yılmaz Bakay’a 07748173468 numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.