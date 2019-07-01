Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi öncülüğünde düzenlenen 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline on binlerce kişi katıldı.

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde yer alan Donkey Lane Parkının ev sahipliği yaptığı 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali büyük bir başarıya imza attı. 30 Haziran Pazar günü saat 11.00’de başlayan festivale Kıbrıslısı, Türkiyelisi ve hatta faklı ülkelerden insanlar adeta akın etti. Henüz kırkı yeni çıkmış bebeğinden doksanına merdiven dayamış ulu çınarlarına kadar kadın erkek bir araya gelerek hem eğlendi, hem dinlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale Londra içinden ve dışından katılan on binlerce kişi, festivalin başlaması birlikte alanı doldurarak festival bitinceye kadar unutulmaz bir gün yaşadılar.

Resmi bürokratların, yerel ve ulusal siyasilerin ve ayrıca toplum temsilcilerinin katılımıyla kesilen kurdele ile resmi açılışı yapılan festivalde sahne şovları, Kıbrıs yöresine özgü yiyecek ve içeceklerin satıldığı stantlar, çocuklar için lunapark, eşeğe binme ve şişme kale oyun alanları, toplumumuz için faaliyet gösteren kurum ve derneklerin stantları, ticari faaliyetler yürüterek toplum üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan firma stantları, Kıbrıs’tan gelen inşaat ve emlak firmalarının stantları oldukça ilgi gördü.

Londra’da faaliyet gösteren bazı hafta sonu Türkçe okullarının öğrencileri farklı aralıklarla çıktıkları sahnede hünerlerini göstererek hem büyük beğeni topladılar hem de kültürlerini yaşatmak için aldıkları eğitimin ne kadar faydalı olduğunu ispatlamış oldular.

Birleşik Krallık’ta kabare tiyatrosu denildiğinde akla gelen ilk isim olan Osman Balıkçıoğlu ise festivale özel hazırladığı mani ve deyişleri ile kendisini izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Festivaldeki sahne şovlarından bir diğeri ise tabii ki de konserler oldu; İngiltere’de yaşayan ses sanatçıları ve müzisyenlerin yanı sıra festival için Kuzey Kıbrıs’tan gelen müzik grupları festivale katılanları coşturdu.

KIBRIS LEZZETLERİNDE UZUN KUYRUKLAR

Festival alanında kurulan stantlarda satışa sunulan Kıbrıs’a özgü lezzetlerden tatmak isteyen binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Birbirinden özel ve lezzetli yiyecek ve içecekleri bir arada bulan katılımcılar hem karınlarını doyurdu hem de özledikleri lezzetlerle hasret giderdi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER BU FESTİVALİ ÇOK SEVDİ

Çocuklar ve gençlerin yoğun olarak katıldığı festivalde herkes kendisine hitap eden eğlenceyi buldu. Çocuklar kurulan lunapark ve şişme kale oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, gençler ise Mid Summer Ball sahnesinde çıkan DJ’lerin performansları ile coştu.

FESTİVALE ÖZEL EV KAMPANYALARINA YOĞUN İLGİ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği öncülüğünde Kuzey Kıbrıs’tan gelen inşaat ve emlak firmaları festivale özel kampanyalar yaptı. Yoğun ilgi gören firmalar, Kıbrıs’ta ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlere projelerini anlatıp, özel fırsatlarını sundular.

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