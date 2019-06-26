Öpüşme ve tensel temasla bulaşan bakteri Essex’te 12 can aldı

5 saat önce
0 554 Bir dakikadan az

İngiltere'de öldüren bakteri 12 can aldı

Essex bölgesinde, ender görülen bir bakteri nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yapılan açıklamada, “Invasive Group A streptococcus” (iGAS) adlı bakterinin ülkenin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen bakterinin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

Bakterinin kaslara, kana veya akciğere ulaşması halinde ölümcül olduğu belirtilen açıklamada, ilki şubat ayında görülen bakteri vakasının mart ayında salgına dönüştüğü ve şu ana kadar 32 kişide teşhis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bakteriden etkilenenlerin çoğunluğunu kronik yaraları için tedavi gören yaşlıların oluşturduğu, ancak bakterinin bulaşma riskinin düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, antibiyotik tedavisine erken başlanması durumda bakterinin etkili bir biçimde engellenmesinin mümkün olduğu da vurgulandı.

Başkent Londra’nın kuzey doğusundaki Essex’de tedbir amacıyla yüzlerce kişiden örnekler alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

19 Nisan 2019
232

Cuts to council services while top earners get pay rises 

25 Aralık 2018
294

Baby names after ‘hero’ police officers

17 Aralık 2018
824

Asda süpermarkette ‘bomba paniği’

6 Aralık 2018
1.052

İngiltere’de et yiyen bakteri salgını alarmı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin