23 Nisan Çocuk Bayramı, Manchester’da kutlandı

NORTHWEST Turkish Community Association (NWTCA), geçtiğimiz Pazar günü Manchester’da 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı.

28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mercure Manchester Piccadilly Otel’de, çocukların ve konukların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Manchester ve çevre illerden gelen konuklar, veliler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla artık geleneksel hale gelen NWTCA Çocuk Şenliği’nin beşincisi, şehir merkezinde bulunan otelin balo salonunda gerçekleşti.

Şenlik, dernek yönetiminden Kürşat Uysal ve Gülçin Bulut’un yaptığı konuşmalarla başladı. İstiklal marşının ardından NW Turkish Academy’nin öğrencileri Türkçe şiirlerini, koro şarkılarını, bireysel gösterilerini ve geleneksel dans gösterilerini sundular. Gösteriler, şenliğimize folklor gösterisi ile katılan Bosna Haftasonu Okulunun performansı ile son buldu. Gösteriler, misafirlerden büyük bir beğeni topladı ve katılan herkese duygu ve coşku dolu anlar yaşattı. Programın sunumunu yine dernek yönetiminden Serap Adair üstlenirken gösterilerin ardından yemeğe geçildi.

Derneğin başlangıcı 2009 yılında hizmet vermeye başlayan “Northwest Turks” sosyal dayanışma grubuna dayanıyor. 5 Nisan 2016 yılında bu grup North West Turkish Community Association / Kuzeybatı İngiltere Türk Toplum Derneği adıyla dernekler komisyonuna kaydını yaptırarak resmi bir dernek haline geldi.

Derneğin amaçları arasında kültürel, eğitici, öğretici, sosyal, sanatsal ve yardımlaşmaya yönelik konularda Kuzeybatı İngiltere ve Manchester’da yaşayan topluma yardımcı olmak, insanların tanışmasını sağlamak, dayanışmalarını pekiştirmek, kültürü tanıtmak ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek yer alıyor.

Derneğin okulu North West Turkish Academy öğrencilerine, Milli Eğitim Müsteşarlığının atadığı Türkçe öğretmeni ve gönüllü öğretmenler yanında, onların hem sosyal hem kültürel anlamda gelişmelerini sağlayarak çok kültürlü olmanın onlar için büyük avantaj olduğunu fark etmelerine yardımcı oluyor. Şu anda üç çocuk sınıfı ve bir yetişkin sınıfı ile Pazar günleri Westcroft Toplum Merkezi’nde eğitime devam ediyor.