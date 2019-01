Okan Baysan farkındalık yaratmaya devam ediyor

IBM şirketinde yönetici danışman olan Okan Baysan, mesleğinin dışında sürdürdüğü sporculuk yönüyle birçok yerde katıldığı maratonlarda KKTC’yi tanıtmak ve farkındalık yaratmak adına başarılı bir temsiliyet yürütmeye devam ediyor.

Okan Baysan 24 Mart 2019 tarihinde prostat kanseri için koşacak.

Lefke doğumlu Okan Baysan, prostat hastalığına farkındalık yaratmak için 24 Mart 2019 tarihinde London Landmarks Half Martonun’da koşacak.

Baysan prostat hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla katılacağı maratona ayrıca bağış toplamaya da başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Londra Simgesel Yarı Maratonu, şehir merkezinde City’den Westminister’e kadar uzanan yol koşusu olarak 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 bin kişinin katılması beklenen yarı maraton parkurunda koşucular, kültürel yapılardan kentin ilginç ve gizli sırlarına kadar, benzeri olmayan bir yolu keşfedecek. Yarış, Pall Mall’dan başlayıp, Downing Street’de sona erecek ve Big Ben, St. Paul Katedrali, Trafalgar Square Nelson Sütunu, Gherkin, Shard, London Tower ve London Eye gibi Londra’nın en ikonik yerlerinden geçecek şekilde planlandı.

Tommy’s bağış kurumunun organizasyonuyla yapılan bu yarışa destek veren kurumlar arasında The City of London Corporation, The City of Westiminster, Equinox, JustGiving, Human Race, Lucozade Sport ve Prostate Cancer UK’de olan birçok hayır kurulusu bulunuyor.

“YARIŞMADA YER ALMAKTAN GURUR DUYACAĞIM”

Okay Baysan 24 Mart’ta gerçekleşecek olan koşu için Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“2019 Koşu programıma dahil ettiğim bu yarı maratona ben de Prostate Cancer UK aracılığı ile katılmayı planladım. Hem prostat kanseri ile ilgili farkındalığın artmasına katkıda bulunmak hem de ülkemizi her zaman olduğu gibi temsil ederek, bu yarışmada yer almaktan gurur duyacağım. “

Prostate Cancer UK hayır kurumu için Okan Baysan’nın başlatmış olduğu yardım kampanyasına aşağıdaki adresten tıklayıp katılabilirsiniz:

https://www.justgiving.com/okan-baysan2

“YARDIM KAMPANYASINA BAĞIŞTA BULUNABİLİRSİNİZ”

Prostat kanseri hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istediğine değinen Baysan, herkesin Justgiving.com sitesini ziyaret edip bağış yapması için çağrıda bulundu.

Okan Baysan, 2019 programı dahilinde İngiltere içindeki yarışlara ilaveten, bu yıl Portekiz, Fransa, ve İspanya’daki maratonlara da katılıp, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 1050 kilometrelik hedefi yakalamayı planladığını ifade etti.

Baysan, bu yıl yeni koşucuların da aralarına katılacağını ümit ettiğine değinerek, “Bireysel veya ekip olarak katılabileceğimiz bu yarışlarda kendi kimliğimizi sporla dünyaya tanıtmak asli görevimizin olması bilinciyle, yeni katılacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diler, bilinçli olarak hazırlanıp herhangi bir sakatlanmaya fırsat vermemelerini temenni ederim” dedi.