Ataoğlu: “Her zaman gençlerimizin yanıdayız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti.

Başkanlığını Nafiya Horozoğlu’nun yaptığı heyet ile daha önce İngiltere’de de görüşme gerçekleştiren Ataoğlu, gençleri kendi vatanlarında görmekten ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Nafiya Horozoğlu, derneğin yaptığı ve planladığı projeler hakkında Bakan Ataoğlu’na bilgi vererek, desteğinden ötürü Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Horozoğlu, derneğin henüz yeni olması nedeni ile günden güne büyüdüğünü ve ilerki yıllarda çok daha büyük kitlelere hizmet vereceğini de belirtti.

Horozoğlu, İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri ile temasa geçtiklerini ve gençlere yönelik indirim anlaşmaları yaptıklarından da bahsederek, gençlerin ülkelerini daha sık ziyaret edebilmesi için bir adım attıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Kültürüne sahip çıkmak için faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Horozoğlu, tüm gençleri dernek çatısı altında toplanmaya çağırdı.

ATAOĞLU: “HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise İngiltere’de doğan veya okumak için orada bulunan gençler adına böylesi bir derneğin gerekli olduğunu söyleyerek, tüm yönetim kurulunu kutladı.

Kasım ayında İngiltere’de dernek yetkilileri ile görüştüğünü belirten Ataoğlu, gençlerin Kuzey Kıbrıs’a daha fazla gelebilmesi, ülke kültürünü unutmaması ve yaşatması adına bir takım projeler üzerinde çalıştıklarını ve bu projeleri sonlandırmak için Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Gençlerin Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmaları, çeşitli spor faaliyetlerinde bir araya gelmeleri, KKTC’de yaşayan gençler ile daha fazla kaynaşmalarını sağlamak ve İngiltere’de daha fazla kültürel etkinliklerde gençlerin aktif rol alabilmesi için Bakanlık olarak öncülük edeceklerini de vurgulayan Ataoğlu, gençlere destek sözü verdi.