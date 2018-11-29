Day-Mer’den gençler için ‘Kendi Yolunu Seçerken’ etkinliği

DAY-MER, gençlere yönelik ‘Kendi Yolunu Seçerken’ adlı bir etkinlik gerçekleştirecek.

2 Aralık Pazar günü Londra Toplum Merkezi’nde yapılması planlanan etkinlik 15.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Day-Mer’in açıklaması şöyle:

“Çocuğunuz kolejde veya üniversitede hangi bölümü seçeceğini bilmiyor mu? Veya okuyacağı bölümünden sonra hangi alanda iş bulabilirim sorusuna cevap mı arıyor? Ya da apprenticeships yani meslek kursları ile ilgili detaylı bilgi edinmek mi istiyor? Üniversitede okuyacağı bölüm için sixth form ya da kolejde hangi kursları yapması gerektiğini karar veremiyor mu?

Tüm bu sorulara cevap arıyorsanız, Day-Mer Gençliğin organize ettiği bu etkinliğe katılmanız yeterli. Öğretmen, doktor, mimar, mühendis, gazeteci, akademisyen ve daha birçok meslekten profesyonellerin katılacağı, ‘Choosing Your Path’ etkinliğimize tüm genç arkadaşlarımızı bekliyoruz.

İngiltere’de üniversite bitirmiş, ya da master yapmış ve çalışan ve Türkçe konuşan profesyonellere hem gençler hem de aileler, birebir soru sorabilme fırsatını yakalamış olacaklar. Choosing your pathway yani ‘Kendi Yolunu Seçerken’ etkinliğimizi 2 Aralık Pazar günü, 15.00-17.00 arası, Londra Toplum Merkezi 22 Moorefield Road, London N17 6PY adresinde gerçekleşecektir. Etkinliğe giriş ücretsizdir. Daha fazla bilgi için telefon, email ya da facebook üzerinden bize ulaşabilirsiniz: 020 72758440, info@daymer.org, www.daymer.org, www.facebook.com/daymeryouth”