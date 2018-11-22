Eğitim ve Kültür Ataşesi Özçelik ve öğretmenler, Tuncalı’yı ziyaret etti

Türk Dili ve Kültürü Okulları’nda görevli öğretmenler, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlama programı çerçevesinde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret ettiler.

Temsilci Tuncalı, ülkelerinden uzakta öğretmenlik mesleğini Londra’da yerine getiren öğretmenlere teşekkür ederek; eğitmek, öğretmek, yol göstermek, önderlik yapmak gibi önemli unsurlara sahip bu kutsal mesleğin önemine değindi.

Devamla öğretmenlerin, İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere, kendi anadilleri olan Türkçe dilini, milli bayram günlerini öğretmelerinin yanında kendi ülke, tarih ve kültürlerini öğrenmelerine de yardımcı olduklarını belirterek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.