Eğitim ve Kültür Ataşesi Özçelik ve öğretmenler, Tuncalı’yı ziyaret etti

19 dakika önce
0 36 Bir dakikadan az

Türk Dili ve Kültürü Okulları’nda görevli öğretmenler, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlama programı çerçevesinde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret ettiler.

Temsilci Tuncalı, ülkelerinden uzakta öğretmenlik mesleğini Londra’da yerine getiren öğretmenlere teşekkür ederek; eğitmek, öğretmek, yol göstermek, önderlik yapmak gibi önemli unsurlara sahip bu kutsal mesleğin önemine değindi.

Devamla öğretmenlerin, İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere, kendi anadilleri olan Türkçe dilini, milli bayram günlerini öğretmelerinin yanında kendi ülke, tarih ve kültürlerini öğrenmelerine de yardımcı olduklarını belirterek, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

26 dakika önce
47

İngiltere’de evsizlerin sayısı artıyor: En az 320 bin evsiz var

32 dakika önce
21

Londra’daki Aksaraylılar dernek kuruyor

5 saat önce
79

Talat: Kıbrıs Türk halkının KKTC’ye sarılması lazım

18 saat önce
288

Çalışkan: “Şiddet olaylarından, derin endişe duyuyorum”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin