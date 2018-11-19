Sevenleri Hulus İbrahim’e veda etti

KIBRIS’TA bir sendikanın lideriyken Londra’ya gelmek zorunda kalan, sol mücadelenin önemli isimlerinden Hulus İbrahim’in cenazesinin ardından, 16 Kasım 2018 gecesi TCCA tarafından bir anma gecesi düzenlendi.

Londra’da TCCA etkinlik salonunda gerçekleşen geceye yoğun bir katılım gerçekleşti. Anma gecesine Hulus İbrahim’in ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Gökay Uçar’ın sunuculuğunu yaptığı anma gecesinin ilk konuşmasını Hulus İbrahim’in oğlu Elmas İbrahim yaptı. Yaptığı konuşmasında babasının iyi bir dost, iyi bir arkadaş olduğu kadar muhteşem bir baba olduğuna değinen Elmas İbrahim babası ile yaşadığı bazı anıları paylaştı.

Daha sonra merhum Hulus İbrahim’in sol mücadelede ne denli önemli olduğuna değinen CTP Parti Meclis Üyesi Ürün Solyalı, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın anma mesajını okudu.

Gecede tiyatrocu Hüsnü Kişi, Hulus İbrahim’in çok sevdiği, Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası” isimli şiiri okudu. Sanatçı Hamza Irkat ve Mehmet Raif ise Hulus İbrahim en sevdiği şarkıları seslendirdi.

HULUS İBRAHİM KİMDİR?

Kıbrıs’ın Güneyindeki Leymasol’un Silifke köyünde 7 kardeşin en küçüğü olarak 1931’de dünyaya geldi. Genç yaşta işçi temsilcisi olan İbrahim, Türk ve Rumların ortak sendikası PEO’nun başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Ada’da 1950’lerin ikinci yarısında sendikacılara yönelik suikastlar başlayınca 1958’de Londra’ya gelmek zorunda kaldı.

Londra’da da sosyalizm mücadelesine devam eden İbrahim, ancak 1989’da doğduğu topraklara dönebildi.