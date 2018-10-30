Edmonton milletvekillinin oğlu uyuşturucuyla yakalandı

MÜZİK festivaline uyuşturucu ile yakalanan İşçi Partisi Edmonton Milletvekilli Kate Osamor’un oğlu ve İşçi Partisi Haringey meclis üyesi, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

İşçi Partisi Edmonton Milletvekilli Kate Osamor’un oğlu İshmael Osmaor, geçtiğimiz yıl Dorset’teki Bestival etkinliğinde 2,500 pound değerinde kokain, estasy, ketmain ve esrarla yakalanmıştı.

29 yaşındaki Haringey meclis üyesi İshmael Osmaor, 26 Ekim Cuma günü Bournmemouth Crown Mahkemesi’nde uyuşturucu tedarik etme ve sahip olma nedeniyle suçlu bulundu.

İshamael Osmaor, 200 saatlik ücretsiz çalışma ile iki yıllık toplum hizmetine mahkum edildi. Ayrıca 400 pound para cezasına çarptırıldı.

Bu yıl Mayıs ayında gerçekleşen yerel seçimlerde, Osmaor West Green bölgesinde meclis üyesi olarak seçilmişti. Fakat Broadwater Farm Resident Engagement için kabine başkan yardımcısı olarak görevinden istifa etti.

Ancak şimdi, muhalefet grupları Osmaor’un meclis üyesi olarak istifa etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor.

Liberal Demokrat grubunun lideri Liz Morris, İshamael Osamor’un suçları son derece ciddi. Bu neden dolayı Haringey meclis üyesi olarak istifa etmesini istiyoruz.

İşçi Partisi, Mayıs ayında, uyuşturucuyla bağlantılı olarak Haringey’deki yüksek suç düzeyinin üstesinden gelmek için bir manifesto taahhüdü üzerine seçilmişti. Osamor’un, ilçemizde bir meclis üyesi olarak kalması söz konusu olmamalı.

Liberal Demokrat grubunun lideri Liz Morris, Haringey belediye lideri Joseph Ejio’ya, Osamor’un meclis üyesi olarak seçilmeden önce tutuklanmasının ayrıntılarını açıkladığını sorduğu söylendi.

Tottenham Muhafazakar derneğinin başkanı Chris Joannides, Osamoru hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İshamael Osamor, birçok sosyal-ekonomik problemi olan West Green bölgesini temsil ediyor. A sınıfı uyuşturucu ile yakalan ve suçlu bulunan Osamor, meclis üyesi olarak seçildiği bölgeyi doğru bir şekilde temsil edebileceğini düşünmüyoruz. Osamor, hemen Haringey belediyesi’nden istifa etmeli” dedi.

Haringey belediye lideri Joseph Ejiofor, Osamor hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

“Osamor, 26 Ekim Cuma günü beni görmeye geldi ve geçen yıl Eylül ayında yaşanan olayı anlattı. Açıkcası Osamor’un itiraf ettiği olay beni çok endişelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Osamor yaptığı şeyin yanlış olduğunu kabul etti ve özür diledi. Ayrıca başkan yardımcı olarak görevinden istifa etti. Bu konu ile ilgili bir soruşturma yapılmasının uygun olduğuna inanıyorum ve bu soruşturmanın gerçekleşmesi için Haringey İşçi partisi şefine talep ettim” ifade etti.