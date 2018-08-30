Büyükelçilikten 30 Ağustos Resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da T.C. Londra Büyükelçilik binasında düzenlenecek bir resepsiyonla kutlanacak.

30 dakika önce
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HER yıl Londra’da T.C. Londra Büyükelçiliği ve Silahlı Kuvvetler Ataşeliği tarafından kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da T.C. Londra Büyükelçilik binasında düzenlenecek bir resepsiyonla kutlanacak.

Büyükelçilik tarafından, ‘T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay İsmail Candan Açcı, Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü vesilesiyle 30 Ağustos 2018 Perşembe günü 12.30-14.00 saatleri arasında verecekleri resepsiyonu onurlandırmanızı rica ederler’ şeklinde davetlilere bir mesaj gönderildi.

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