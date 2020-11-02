Koronavirüsü yenen Ronaldo, Spezia maçında 2 gol attı

Serie A’nın 6. haftasında Juventus, Spezia’ya konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Andrea Pirlo tarafından maç kadrosunda yer aldı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken 56. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 59. dakikada siyah beyazlıların golünü kaydetti. Yıldız futbolcu, 76. dakikada bir kez daha sahne aldı ve penaltıdan kendi adına ikinci kez ağları havalandırdı.

Juventus karşılaşmadan 4-1’lik üstünlükle ayrıldı. Torino ekibinin diğer golleri Alvaro Morata veAdrien Rabiot’tan geldi.