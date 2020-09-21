İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı

14 hours önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İlkay Gündoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan’ın korona virüse yakalandığını duyurdu. Testi pozitif çıkan başarılı futbolcunun Premier Lig ve İngiltere Hükümeti’nin karantina protokolüne uygun olarak 10 gün karantinada kalacağı da ifade edildi.

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