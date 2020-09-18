İngiltere’de oynanacak bazı maçlara belirli sayıda seyirci alınacak

4 hours önce
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İngiltere Futbol Ligi’nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere Championship, 3. Lig (League One) ve 4. Lig’de (League Two) hafta sonu oynanacak 10 karşılaşmada statlara bin kişiye kadar seyirci alınması konusunda kulüplere izin verildiği belirtildi.

Seyirciye izin verilen söz konusu maçların Championship’te Luton Town-Derby County, Middlesbrough-Bournemouth, Norwich City-Preston North End, 3. Lig’de Blackpool-Swindon Town, Charlton Athletic-Doncaster Rovers, Hull City-Crewe Alexandra, Shrewsbury Town-Northampton Town, 4. Lig’de ise Carlisle United-Southend United, Forest Green Rovers-Bradford City ve Morecambe-Cambridge United olduğu ifade edildi.

Lig yönetimi ve hükümet arasında 1 Ekim’den sonra seyirci sayısının artırılması yönündeki görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.

Ülkede karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

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