Premier Lig tarihine geçti: En yaşlı gol kralı
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’li Jamie Vardy lig tarihinin en yaşlı gol kralı unvanını elde ettiedereklig tarihine geçti.
Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle 3 ay ara verilen ve son haftaları seyircisiz oynanan, birçok rekorun kırıldığı İngiltere Premier Lig’de 2019-2020 sezonu sona erdi.
Premier Lig’de 2019-2020 sezonu sona ererken Leicester City’nin İngiliz oyuncusu Jamie Vardy, 23 golle gol kralı olmayı başardı.
11 Ocak 1987 doğumlu Jamie Vardy, 33 yaşında gol kralı oldu ve Didier Drogba’ya ait Premier Lig tarihinde gol kralı olan en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi.]
Didier Drogba, 2009-10 sezonunda 32 yaşında Premier Lig’de gol kralı olmuştu.