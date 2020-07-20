Süper Lig’de şampiyon Başakşehir

17 hours önce
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Medipol Başakşehir Süper Lig 2019-2020 Sezonu’nda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk oldu.

33. haftaya 4 puan önde giren ekip, Evinde Kayserispor’u yenen Başakşehir’in şampiyonluğu, kendi maçı bitmeden önce Trabzonspor’un evinde Konyaspor’a 4-3 mağlup olmasıyla kesinleşmiş oldu.

Başakşehir böylece Süper Lig’de şampiyonluğa uzanan 6’ncı farklı takım olma başarısı gösterdi. Şampiyonluk haberi Başakşehir kulübünün sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Abdullah Avcı yönetiminde uzun yıllar zirveyi yakından takip eden kulüp, sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getirmişti.

Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Başakşehir’i tebrik etti.

 

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