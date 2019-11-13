Londra Türk Masterleri KKTC Meclis Başkanını ziyaret etti

3 hours önce
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Kupası futbol maçına katılmak için KKTC’ye giden Londra Türk Masterleri (LTM) takımını kabul etti. Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Londra Türk Masterleri Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu, 2007’den beri 15 Kasım etkinlikleri için KKTC’ye geldiklerini söyledi. 2 yıldır da Meclis’in düzenlediği turnuvaya katıldıklarını ifade eden Çıkıkçıoğlu, master ruhunu yaşatmak istediklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, turnuvada kendileri ile birlikte oldukları için Master takımına teşekkür etti. Uluçay, sporun ülkenin gelişmesindeki en etkili araçlardan biri olduğuna işaret ederken, 15 Kasım’da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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