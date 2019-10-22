Budapeşte NATO Koşusu’nda Türkiye’ye bronz madalya

MACARİSTAN’IN başkenti Budapeşte’de her yıl düzenlenen Geleneksel NATO Ülkeleri Koşusu’na katılan Türkiye Silahlı Kuvvetler Kros Milli Takımı 3. olarak bronz madalya kazandı.

NATO ülkelerinden 17 askeri koşu takımının yanı sıra Macar sporcularla birlikte 2 bin koşucunun katıldığı 10 kilometrelik yarışta, 4 sporcudan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri Kros Takımı, takım halinde İngiltere ve Yunanistan’ın ardından üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı; Hakan Tazegül (Uzman Çavuş), Yusuf Gökalp (Uzman Çavuş) Sinan Koşay (Astsubay) ve Çağlar Kasım’dan (Astsubay) oluşurken, sporcular, Türk bayrağı ve asker selamı vererek Suriye’de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Türkiye’nin Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Engin Erikli, bu yıl şampiyonanın oldukça çekişmeli geçtiğini, takım halinde bronz madalya kazanan Türk sporcuları tebrik ettiğini söyledi.