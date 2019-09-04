Bush Hill Ranger gol oldu yağdı

HAFTA içi yoğun tempo ve hırsla antrenmanlar yapan Bush Hill Rangers futbolcuları son maçta edindikleri kötü tecrübeye karşı oldukça iyi bir iş çıkardı.

Maça iki tarafta kötü başlarken, oyunun kontrolsüz olarak bir süre devam etti. Maçın ilk ciddi pozisyonunu Kel, yakaladı; depar atarak kaleye doğru şut çekti. İlk yarının ortalarında ceza sahası içinde Hoddesdon oyuncusu yere düşürülünce rakip takım penaltı kazandı fakat her iki takımın oyuncuları da faulün nasıl gerçekleştiğini göremedi. Bush Hill Rangers’in başarılı file bekçisi Brandon, soğuk kanlı bir hamleyle sol köşeye doğru atılan topun filelerle buluşmasına izin vermedi ve ilk yarı 0-0 berabere kapandı.

İKİNCİ YARIDA AÇILDILAR

İkinci yarıya hızlı başlayan Bush Hill Ranger oyuncuları, kendi ceza saha çizgisinden çıkardıkları topla kontra atağa kalkarak rakibe sağ taraftan hücum etti. Roch’un Claudio’ya, Claudio’nun ise Tyrese gönderdiği topu, Tyrese neis bir orta ile Nej’e ulaştırdı. İyi bir pozisyon yakalayan Bush Hill Rangers’liler, Nej’in kafa vuruşunun direğin üstünden çıkması sonucu bu fırsatı gole çeviremedi. Oyunun hakimiyetini kazanan Bush Hill Rangers, rakibinin köşe vuruşunu gole çevirmesinin ardından oyunda geriye düştü. Pes etmeyen Bush Hill Rangersli oyuncular rakiplerinin gol sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve iki dakika sonra maçta beraberliği sağlayacak golü attı. Claudio’nun yaklaşık 30 metreden yarım vole ile attığı gol büyük büyük beğeni topladı. Maça hırsla devam eden Bush Hill Rangersli oyuncular, organize bir atakla rakip yarı sahasında ilerledi ve Tyrese’nin harika vuruşu ile maçta skoru 2-1 yaparak öne geçti.

Maçın bitimine 5 dakika kala beraberlik için baskı yapan Hoddesdon’a son darbeyi ilk golün sahibi Claudio verdi. 3-1’lik skorla biten maçın ardından Bush Hil Rangers yeni sezonun ilk üç puanını almış oldu.