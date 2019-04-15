Dumlupınar, “Challenge Cup” kupasını aldı Londra Amatör Ligi’nin en büyük kupası olan Challenge Cup final maçında Dumlupınar Yeni Malatya Spor, rakibi Olimpia’yı 3-1 yenerek kupayı aldı.

Londra Amatör Ligi’nde Pazar günü, White Hard Lane Haringey Borough Stadium’unda oyanan Challenge Cup final maçında, Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nda 1. Lig takımı olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, Olimpia takımı ile olan karşılaşmasında, gösterdiği performans ile şampiyonluk kupasını kaptı.

White Hard Lane Haringey Borough Stadium’unda saat 16.00’da oyanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçmesine rağmen Dumlupınar Yeni Malatya oyuncuları, kazanma ısrarından vazgeçmeyerek işi ilk yarıda bitirdi. İlk yarıda rakibine sadece bir gol fırsatı tanıyan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, 45 dakikanın bitişinde hanesine iki gol yazdırdı.

Çok sayıda kulüp başkanları ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ikinci yarısına 2-1 önde başlayan Dumlupınar Yeni Malataya Spor, ikinci yarıda maça kurduğu hakimiyet ile üçüncü golünü atmayı başardı. İkinci yarıda rakibi Olimpia’yı defansına sokmayan Dumlupınar Yeni Malatya Spor, hakemin bitiş düdüğü ile rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Maçın bitişiyle alanı Dumlupınar oyuncularına bırakan Olimpia sahayı terk etti. Dumlupınar Yeni Malatya Spor oyuncuları ve yöneticileri, saha içerisinde doyasıya yaşadıkları şampiyonluk sevincinden sonra kupa törenine geçtiler. Oyunculara kupayı taktim eden LFA yöneticileri, tebriklerini iletti. Kupayı alan Dumlupınar Yeni Malatya Spor’un sevincine ve başarısına Londra’daki bir çok Türk takımı ve yöneticileri ortak olarak tebriklerini sundular.