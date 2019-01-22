Fenerbahçe MGT’yi devre dışı bıraktı

TTFF EURO MED Kupasında kura çekilişleri sonrasında gerçekleşen ön eleme maçlarında karşı karşıya gelen Fenerbahçe MGT’yi 4-2 yenerek galibiyet sevinci yaşadı.

Britannia Playing Fields’te oynan maçta iddalı bir şekilde maça başlayan Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 skorla bitirdi. Maç sonucunda Fenerbahçe’nin elde ettiği başarı ile MGT devre dışı kalarak TTFF kupasına veda etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe elde ettiği bu başarı ile TTFF Euromed kupalarında çeyrek finalde kaldı. Fenerbahçe bundan sonraki süreçte ilk sekiz arasında yarı final için şansını zorlayacak.