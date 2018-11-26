İlkay ve Cenk oynadı

İngiltere Premier Lig’in 13’ncü haftasında Türk futbolculardan ikisi forma giydi.

14 dakika önce
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İlkay Gündoğan,City formasıyla ilk 11’de maça başladı.

İngiltere Premier Lig’in 13’ncü haftasında Türk futbolculardan ikisi forma giydi.

Manchester City’nin Londra’da West Ham United’ı 4-0 yendiği maçta Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 69 dakika sahada kaldı. İlkay, yerini Foden’e bıraktı.

Everton’un sahasında konuk ettiği ve 1-0 yendiği Cardiff City maçında Cenk Tosun, oyuna dakika 77’de Bernard’ın yerine dahil oldu.

Arsenal’ın rakip sahada Bournemouth’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ise Mesut Özil kadroda yer almadı.

Leicester City’nin deplasmanda Brighton’la 1-1 kaldığı 90 dakikada da Çağlar Söyüncü ilk 18’de yoktu.

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