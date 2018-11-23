Sky Sports’tan alt liglere 668 milyon Euro İngiltere Futbol Ligi (EFL), yaptığı açıklamayla önümüzdeki sezondan itibaren Sky Sports'tun 668 milyon Euro karşılığında 5 yıllık yurt içi yayın anlaşması imzaladığını belirtti.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yaptığı açıklamayla önümüzdeki sezondan itibaren Sky Sports’tun 668 milyon Euro karşılığında 5 yıllık yurt içi yayın anlaşması imzaladığını belirtti.

Alt ligleri de kapsayan bu anlaşmanın Eylül ayında görüşülen şartlardan farklı olduğu ve Aston Villa, Derby ve Leeds United gibi birçok Championship takımının bu teklife karşı çıktığı, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetsiz olduğu ifade edildi.

KULÜPLERE KENDİ YAYININI YAPMA İMKANI VERİLECEK

EFL ise anlaşmanın kapsadığı 72 kulüp için en iyi seçeneğin bu olduğunu belirtirken her kulübe ”Doğrudan tüketiciye” kendi yayın hizmetini sunma şansını vereceği açıklandı.

Sözleşmenin detaylarında yayın haklarını alan Sky Sports’un bir sezonda 138 lig maçı yayınlayabileceği ve bunların en az 20’sinin 3. ve 4. kademe olarak konumlanan İngiltere Lig 1 ve İngiltere Lig 2’ye ait olacağı belirtildi. (AJANSSPOR)