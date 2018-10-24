Vücutta Londra Şampiyonu oldu İngiltere’de vücut geliştirme sporunda 20 yıldan beri yer alan Canbulat Gürten, Londra şampiyonu oldu.

İngiltere’de vücut geliştirme sporunda 20 yıldan beri yer alan Canbulat Gürten, Londra şampiyonu oldu.

Başarılı sporcumuz 5O yaşüstü kategoride ve 79 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.

Kuzey Kıbrıs Magusalı olan Canbulat Gürten, 2016 yılında üçüncülükle başladığı kariyerini 2017’de Londra ikinciliği ile pekiştirdi. Bu yıl da başarısını Londra şampiyonu olarak zirveye taşıdı.