Zlatan Ibrahimovic’ten Jose Mourinho’ya destek!

Manchester United’ın sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından koltuğu iyiden iyiye sallanan Jose Mourinho’ya eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic’ten destek geldi.

Prtemier Lig‘de ilk 8 haftada 3 mağlubiyet alan ve Carabao Cup‘tan da Derby County‘ye yenilerek elenen Manchester United‘da menajer Jose Mourinhotopun ağzındaki isim konumunda bulunuyor.

Mourinho ile birlikte geldiği Kırmızı Şeytanlar’dan geçtiğimiz mart ayında ayrılarak Los Angeles Galaxy‘ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic‘ten ise eski hocasına destek geldi.

Bir bahis sitesine özel açıklamalarda bulunan İsveçli süperstar, Mou’nun United için hâlâ en doğru isim olduğunu savunurken “Takımdaki oyuncular yeteneklerini daha çok sergilemeli. Yıldız isimlerin beklentileri karşılayamadığı bir yerde Mourinho’dan mucizeler yaratmasını bekleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

United’ın hâlen Premier Lig’de şampiyon olabilecek pozisyonda olduğunu söyleyen Zlatan, “Bir teknik adam ancak takımı kadar iyidir.” yorumunu yaptı. (FANATİK.COM)