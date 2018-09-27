Yeni Boğaziçi iyi başladı: 1-0

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Türk Ligi Birinci Küme’de Yeni Boğaziçi, sezonun ilk maçında Koçgiri’yi 1-0 yendi.

New River Sports Centre’da rakibine konuk olan Yeni Boğaziçi, arzulu futbolunu üç puanla değerlendirdi. Zaman zaman çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıya daha iyi giren Yeni Boğaziçi 68’de golüne kavuştu. Bu dakikada genç Mustafa, buluştuğu topu ağlara gönderdi: 1-0. Kalan sürede tarafların çabası skoru değiştirmedi ve Yeni Boğaziçi sezona üç puanlı başlangıç yapan taraf oldu.

Bir hafta önce Dumlupınar Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek Community Shiled’i kazanan Koçgiri ise ilk puan mücadelesinde istediğini alamadı.

Yeni Boğaziçi Başkanı Erdoğan Baca, sezona üç puanla başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi. “Geçen hafta rakibimizi izlemiş olmanın avantajını kullandık. Ayrıca yeni menajerimiz Mustafa Bashkal da, geçen sezon Koçgiri de forma giyiyordu. Onun da avantajı oldu” dedi.