Alman futbolunda Euro 2024 protestosu Alman futbolunda bu hafta oynanan birçok karşılaşmada, Almanya'nın 2024 Avrupa FutbolŞampiyonası'na (EURO 2024) adaylığı protesto edildi.

Almanya’da bu hafta oynanan lig maçlarında taraftar grupları, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel ve ülkenin EURO 2024 adaylığını protestolarla eleştirdi.

Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile Werder Bremen arasında oynanan lig maçında her iki takımın taraftarı, tezahüratlarla ve pankartlarla Almanya’nın EURO 2024 adaylığına karşı çıktı.

Almanya 2. Lig ekiplerinden Dinamo Dresden‘in taraftarları ise Darmstadt ile oynadıkları karşılaşma sırasında, üzerinde, “Avrolarla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan değişim.” ifadeleri yer alan bir pankart açtı.

Stuttgart ‘ın Fortuna Düsseldorf ‘u ağırladığı karşılaşmada ise taraftarlar, astıkları büyük pankartla DFB’ye tepki gösterdi. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, EURO 2024 için hazırlanan, “Futbol bizi birleştirir.” sloganı değiştirilerek, “Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma.” ifadeleri kullanıldı.

Rüşvet ve ırkçılık iddiaları EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’da DFB, son yıllarda yaşanan yolsuzluk ve ırkçılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Almanya’nın 2006’da ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası ‘ndaki rüşvet iddiaları, 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Turnuvanın ev sahipliği sürecinde rüşvet verdiği gerekçesiyle dönemin DFB Başkanı Wolfgang Niersbach, görevinden istifa etmek zorunda kalmış, FIFA ise kendisine bir yıl futboldan men cezası vermişti.

Niersbach’ın istifasının ardından göreve gelen Reinhard Grindel ise ırkçılık iddialarıyla adından söz ettirdi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan‘ın yanı sıra İngiltere Premier Lig’de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘la Londra‘da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya’da Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmış, Mesut Özil, Rusya‘nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası ‘ndan sonra Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Özil açıklamasında, DFB Başkanı Grindel’i doğrudan eleştirmişti.

Grindel ise Almanya’nın turnuvaya erken veda etmesinden sonra Mesut Özil’i eleştirerek, futbolcunun fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmasını istemiş, Alman basınının Mesut Özil’e yönelik linç kampanyasına da sessiz kalmıştı.

(SKORER)