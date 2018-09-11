Türkiye, İsveç’te 3-2 galip UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nin ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, ikinci maçında İsveç'e konuk oldu.

UEFA Avrupa Uluslar Ligi’nin ilk maçında Rusya’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, ikinci maçında İsveç’e konuk oldu. Milli Takımımız, 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç’i Emre Akbaba (2) ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2’nci Grup karşılaşmasında Türkiye deplasmanda İsveç’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 51’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88’inci ve 90+1’inci dakikada Emre Akbaba attı. Mücadelede İsveç’in gollerini ise 34’üncü dakikada Thelin ile 49’uncu dakikada Claesson kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye, Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı beşinci deplasman maçında ilk galibiyetini aldı. (FANATİK.COM)